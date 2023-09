Nota à imprensa: Desfile alusivo ao 7 de setembro

A Assessoria de Comunicação Social da PMMS esclarece que visando resguardar a segurança de todos os presentes no desfile alusivo ao 7 de setembro, na cidade de Campo Grande-MS e, cumprindo sua missão constitucional de executar o policiamento ostensivo e preventivo, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Metropolitano, realizou o planejamento do policiamento da área do desfile e suas imediações utilizando dos diversos meios necessários para a sua execução, dentre eles o patrulhamento motorizado, montado e a pé.

Ao término do evento estava prevista a solenidade de encerramento do desfile, momento em que se fez necessário o isolamento da área do palanque de autoridades através de um cordão formado por Policiais Militares o qual seria desfeito logo após a solenidade havendo a liberação da via para que o grupo denominado “Grito dos Excluídos” e as demais pessoas presentes ao evento pudessem transitar pela local.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamenta o incidente ocorrido envolvendo o Deputado Estadual Pedro Kemp o qual demonstrou desconhecer os procedimentos que estavam em curso e de maneira equivocada tentou transpor o cordão de isolamento, bem como, incitou algumas pessoas a realizar tal ato. Esclarecemos que tão logo ocorrera a solenidade de encerramento do desfile houve a liberação da via.

Assessoria de comunicação da PMMS