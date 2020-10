Embora o Estado de Mato Grosso do Sul venha registrando queda na média móvel de óbitos por Covid-19, a população ainda precisa ficar atenta às medidas de biossegurança. Tendo em vista que diversos países da Europa e de outras regiões do planeta estão enfrentando a chamada segunda onda da pandemia, o COMITÊ ESTADUAL DO FÓRUM DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE vem a público alertar à população de Campo Grande e demais municípios do Estado de que a manutenção das medidas de segurança é vital para diminuir o risco de um aumento expressivo dos casos de infecção a exemplo dos países que estão registrando a segunda onda de contágio.

Diante disso, o COMITÊ ESTADUAL DO FÓRUM DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE, por seus vários integrantes abaixo indicados, vem conclamar a adesão e permanência de toda população campo-grandense e sul-mato-grossense às medidas de distanciamento social previstas nos Decretos Estadual e Municipais, orientando e alertando a população sobre o importante compromisso e responsabilidade social de todos na manutenção das medidas de prevenção à Covid-19 preconizadas pelas autoridades sanitárias.

Fiquem em casa e, quando precisarem sair, usem sempre máscara de proteção facial. Em especial, neste período de campanha eleitoral e que antecede a celebração do Dia de Finados, no dia 2 de novembro, e das Eleições Municipais 2020, programadas para o dia 15 de novembro, o COMITÊ ESTADUAL DO FÓRUM DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE alerta a população para intensificar os cuidados de prevenção e evitar a participação em eventos que causem aglomeração de pessoas.

Tanto para o comparecimento nas urnas, como também demais situações que necessitam a permanência conjunta com demais pessoas, observem sempre a distância segura de no mínimo 1,5m entre as pessoas, seja nas filas ou outros locais; permaneçam atentos às medidas de higiene e etiqueta social e demais medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Em atenção à expressiva queda de imunização da população, os integrantes do COMITÊ ESTADUAL DO FÓRUM DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE conclamam aos pais que levem seus filhos aos postos de vacinação até o dia 30 de outubro para participar da campanha nacional de multivacinação do Ministério da Saúde que pretende atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, lembrando que a imunização é a única maneira de garantir que doenças, antes erradicadas, não voltem.

Cumprir com responsabilidade social as recomendações das Autoridades Sanitárias é fundamental para a superação da Pandemia de Covid-19 e evitar que o Estado de MS enfrente uma nova onda preocupante de elevação acentuada do número de infectados.

Desembargador NÉLIO STÁBILE

Coordenador do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde

Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico -NAT Jus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

JUSTIÇA FEDERA DE MATO GROSSO DO SUL

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SESAU

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SES

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – TCE/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO DO SUL (OAB/MS)

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NATJUS) SAÚDE PÚBLICA DO TJMS

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL – COSEMS MS