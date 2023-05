Nota de Apoio da Polícia Civil de MS à Polícia Civil do CE

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul manifesta seu mais profundo pesar pelo triste episódio ocorrido na madrugada de hoje, 14 de maio de 2023, na cidade de Camocim, no Ceará, onde um policial civil tirou a vida de quatro colegas de trabalho.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com a Polícia Civil do Ceará e com as famílias das vítimas.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança pública e com o trabalho diário de nossos colegas de todo o Brasil, que se dedicam incansavelmente a proteger a sociedade e a promover a justiça.