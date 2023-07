NOTA DE REPÚDIO: Ataques contra o Delegado de Polícia Fábio Peró

A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (ADEPOL/MS) vem a público REPUDIAR VEEMENTEMENTE os ataques que o Delegado de Polícia Fábio Peró Corrêa Paes sofreu em depoimentos prestados perante o Tribunal do Júri, na data de hoje, em sede de julgamento dos acusados pela morte do estudante Matheus Xavier.

Atacar, com fatos inverídicos, a honra pessoal do agente público que investiga, acusa ou julga é uma prática nefasta que já não mais surte efeito dissuasório perante a opinião pública ou perante a Justiça Criminal, diante da maturidade social do Brasil. E, no caso em tela, tem apenas o condão de lançar ofensas gratuitas que não desmerecem nem a investigação policial nem a ação penal que se desenvolve na atualidade.

Assim, a ADEPOL/MS coloca-se incondicionalmente ao lado do Delegado de Polícia, homem e pai de família, Fábio Peró Corrêa Paes, no resgate e proteção de sua honra e imagem perante a comunidade, perante seus pares e principalmente sua família, bem como buscará os elementos materiais necessários para a análise de adoção de futuras medidas judiciais compensatórias.

​​Campo Grande/MS, 19 de julho de 2023

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul