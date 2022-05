Programa do Governo de Mato Grosso do Sul que sorteia R$ 300 mil mensais para consumidores que pedem o CPF no cupom fiscal, o Nota MS Premiada aguarda o cadastro de 848 pessoas.

Segundo a assessoria de imprensa da Educação Fiscal, esses consumidores têm direito a prêmios que, somados, chegam a R$ 754.657,86. Oito deles completaram a sena (7 consumidores de Campo Grande e 1 de Dourados) e os outros fizeram a quina.

Para conferir se foi contemplado no programa é fácil. Basta acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Caso os seus números tenham sido sorteados, é só fazer um cadastro no mesmo endereço eletrônico.

O dinheiro do prêmio fica disponível por 90 dias. Os valores não sacados são destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social para financiar projetos de moradias em Mato Grosso do Sul.

Mega-Sena

A Nota MS Premiada utiliza os números da Mega-Sena. Todos os meses, R$ 100 mil são divididos entre os acertadores das seis dezenas e R$ 200 mil aos que acertarem a quina.

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas. Cada compra em Mato Grosso do Sul dá direito a oito dezenas para o sorteio mensal.

Neste ano, o programa fiscal já pagou R$ 129.967,43 a 102 contemplados.

Último sorteio

No último sorteio, no dia 30 de abril, dois campo-grandenses fizeram a sena e, cada um deles, vai receber R$ 50 mil.

Foram contemplados com a quina 347 pessoas. Cada uma delas vai levar R$ 576,37 para casa.