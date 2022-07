A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS, juntamente com o PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL “PAB”, realizou nesta quarta-feira, reunião com todos os beneficiários. O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país. Têm o direito de receber o pagamento famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal per capita de até R$105, ou de pobreza, que tenham ganhos de até R$210,00 por pessoa.

A Secretária de Assistência Social Lidiane Aragão enfatiza a importância da reunião para esclarecer dúvidas sobre o Programa Auxílio Brasil, principalmente sobre as condicionalidades do programa, que com a mudança do Programa Bolsa Família para Auxilio Brasil, sofreram algumas alterações. Condicionalidades do PAB.