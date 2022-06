Uma grande quantidade de buracos tem se formado nessas regiões gerando transtornos. Além das chuvas, os danos nesses pontos são ocasionados principalmente pelo acúmulo de água que se forma sobre a via e pela grande movimentação de veículos.

A Coordenadoria organizou a limpeza da avenida e posteriormente realizou o reparo com massa asfáltica e com rolo compactador, com isso dando melhores condições de trafegabilidade e segurança aos veículos e pedestres.

Os trabalhos de reparos de reparo da malha asfáltica de ruas e avenidas de Nova Alvorada do Sul seguem, com os serviços de tapa-buraco. Objetivo é melhorar o tráfego de veículos, principalmente em vias com grande tráfego de veículos.