A Administração Municipal por intermédio da Secretaria de Educação e Departamento Municipal de Trânsito realizou visita com os alunos da Escola Jeanet Alves Zielasko Garcia as instalações do Demutran. Visita idealizada na programação do Maio Amarelo em Nova Alvorada do Sul e trouxe a importância de todos os cuidados no trânsito.