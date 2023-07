NOVA ALVORADA DO SUL: Asfalto chega ao bairro Maria de Lourdes com apoio do Estado

Uma grande transformação está em curso no bairro Maria de Lourdes, em Nova Alvorada do Sul, com as obras de pavimentação que estão sendo realizadas nas principais vias da região. A iniciativa já tem mudado a paisagem do bairro, que sofreu por muito tempo com alagamentos e falta de mobilidade.

As obras são resultado de parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, que destinou R$ 6,7 milhões para as melhorias, através da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida aos moradores, as vias estão sendo asfaltadas, em substituição aos caminhos de terra. Uma delas é a Rua Irene Siqueira dos Santos, considerada uma das principais rotas do bairro, que é um dos mais antigos da cidade.

Antes das obras, os moradores enfrentavam dificuldades de locomoção, especialmente durante períodos chuvosos, quando a lama tornava as vias intransitáveis. Agora, com o asfalto sendo aplicado, a mobilidade melhorou consideravelmente, garantindo um deslocamento mais seguro e confortável.

Os trabalhos estão avançando. Depois de concluídas a drenagem, terraplenagem e imprimação, a pavimentação asfáltica segue pela Rua Irene Siqueira dos Santos e por diversas ruas adjacentes: Vagner Noelcio S. Ortega, Elisio Ferraz Rodrigues, Hermínio Jaccon, Professor Dr. Ilê Vidal, José Ferreira do Nascimento, Jonas Pereira de Souza, Dona Ayde de S. Araújo e Deolindo Stradiotti.