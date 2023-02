Em ritmo acelerado de desenvolvimento, Nova Alvorada do Sul está ganhando investimentos importantes na área da saúde, infraestrutura e educação. Um verdadeiro canteiro de obras, a cidade está recebendo pavimentação asfáltica em diversos bairros, são mais de 15 milhões de reais investidos em asfalto nos bairros Maria de Lourdes, Jardim Guanabara, Vacilio Dias e Distrito Pana.

As obras seguem em ritmo acelerado, nos bairros Vacilio Dias e Jardim Guanabara as ruas já receberam as obras de drenagem e terraplanagem e agora começaram a ser imprimidas e receber a massa asfáltica.

O prefeito José Paulo Paleari ressaltou os benefícios que as obras de asfalto trarão às comunidades. “Com certeza a chegada do asfalto traz mais desenvolvimento, uma maior valorização dos imóveis e o principal, que é a prioridade de nossa administração, mais qualidade de vida as famílias, são obras na cidade e Distrito Pana também” exalta o prefeito.

O investimento atende um sonho antigo dos moradores que por anos aguardavam o tão sonhado asfalto em frente a suas casas. A senhora Rosangela Balbino, moradora no Bairro Vacilio Dias destacou que está muito feliz pelo investimento no bairro, “Estou muito contente, mais de 12 anos de espera e agora o asfalto chegou, o Prefeito Paleari está atendendo um sonho antigo dos moradores, tenho um filho cadeirante e sempre foi muito difícil pra nós aqui de casa se locomover, agora com o asfalto novo tudo se torna mais fácil pra gente.

Os investimentos são parte de recursos próprios do município, emendas parlamentares e do Governo de MS e também de financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Em Nova Alvorada do Sul, são mais de R$ 70 milhões de obras e ações que estão em execução no município, a Prefeitura segue trabalhando com o compromisso de atender as expectativas dos moradores que desejam morar em uma cidade mais organizada, urbanizada, funcional e bonita.