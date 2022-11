Encerram nesta sexta-feira (18), as inscrições para castração gratuita de cães e gatos em Nova Alvorada do Sul.

Os cadastros devem ser feitos na Secretaria Municipal de Saúde ou no site oficial da Prefeitura. As cirurgias estão marcadas para os dias 19 e 20 de Novembro no Clube Benedito Coutinho.

Não há limite de animais (cães e gatos) que podem ser cadastrados por pessoa. Para quem deseja realizar o cadastramento, a data final é nesta sexta-feira (18), porém nesta etapa é importante ressaltar que serão castrados somente animais machos.

A castração é um procedimento indolor para os animais, já que os mesmos são anestesiados e o procedimento não leva mais que 15 minutos. Além de prevenir a superpopulação desses animais, a castração vem de encontro no combate a várias doenças que podem ser transmitidas do animal para o homem, como a raiva, leishmaniose, micose etc. Além de evitar o surgimento de câncer de testículo nos animais.

“A castração de animais é um procedimento caro e a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul preocupada com bem estar desses animais vem oferecer para população a oportunidade de todos terem aqui na cidade o procedimento e sem custo algum”, destacou o Coordenador de Vigilância Epidemiológica Augusto Mattos.

Quem quiser fazer o cadastro, deve ir até o prédio da Secretaria Municipal de Saúde ou atraves do site oficil https://novaalvoradadosul.ms.gov.br/