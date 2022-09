A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul está investindo mais de R$ 3 milhões na construção da primeira escola do Bairro Vacilio Dias, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), atenderá uma antiga reivindicação dos moradores desta região.

A obra licitada com 100% de recursos próprios é uma das maiores já feitas no município na área educacional. Destinado a bebês e crianças de quatro meses a três anos, o projeto do CEMEI é amplo e moderno com uma área construída de 991,05 m2.

O espaço, com capacidade para quase 300 crianças, terá salas de aula, fraldário, espaço de amamentação, parque infantil, jardim, refeitório, sala multiuso, sala de leitura, entre outras alas, distribuídas em ambientes confortáveis, seguros e adaptados para o público infantil.

O prédio oferece estrutura funcional, seguindo os padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, para as especificações que o atendimento a bebês e crianças nesta faixa etária exige.

O prefeito José Paulo Paleari destaca a importância do investimento no valor de R$ 3.295.688,52, que só foi possível pelo trabalho de responsabilidade fiscal que permitiu que o município pudesse investir na educação com recursos próprios. “Uma das nossas prioridades foi organizar os nossos departamentos de planejamento e finanças, para que pudéssemos investir em diversas áreas, como nesse caso da educação. Esse investimento além de ser um marco na educação infantil em Nova Alvorada do Sul, permitirá o desenvolvimento dessa região e também que as mães dessas crianças tenham a oportunidade de trabalhar, enquanto os seus filhos estão recebendo ensino de qualidade”, destacou o prefeito.

“Nosso trabalho, compromisso e responsabilidade em priorizar a educação municipal é reforçar que se acredita no desenvolvimento de uma cidade melhor para se viver, assim como Nova Alvorada do Sul já vem se mostrando. Acreditamos que as novas estruturas e as reformas previstas irão conduzir a cidade para um outro nível educacional. Estamos preparando nossa cidade para o futuro e o futuro é investir principalmente em educação”, afirmou Paleari.

A obra está bem adiantada e a todo vapor para entregar no próximo ano letivo a nova unidade escolar com mais conforto para nossas crianças e os profissionais da educação do município de Nova Alvorada do Sul.