NOVA ALVORADA DO SUL: Com segurança reforçada, escolas promovem ações contra a violência

As escolas de Nova Alvorada do Sul, promoveram uma ação alusiva ao “Dia de Paz nas Escolas”. A data marca a união e o compromisso pela paz e segurança de estudantes e profissionais da educação.

A ação mobilizou em todo Brasil novos protocolos de segurança nas escolas e abordagem de atividades com temas relacionados ao ambiente escolar.

Em Nova Alvorada do Sul, a Prefeitura Municipal juntamente com a Polícia Civil e Polícia Militar estão realizando trabalhos integrados durante todo o dia, com rondas e visitas às unidades de ensino.

De acordo com a Polícia Militar, no município não existe registro de nenhum tipo de ameaça às escolas, a Polícia Militar disponibilizou um número de telefone ligado diretamente aos policiais de plantão, que poderá ser contatado 24 horas caso haja alguma suspeita dentro das escolas.