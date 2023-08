NOVA ALVORADA DO SUL: Corpo Clínico do Hospital Francisca Ortega recebe treinamento de Reanimação de Recém-Nascidos na UFMS

Nesta quarta-feira, 27 de julho, o corpo clínico do Hospital Municipal Francisca Ortega, composto por médicos, enfermeiros e técnicos, participaram de um importante treinamento de Reanimação de Recém-Nascidos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O curso, promovido em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, teve como objetivo aperfeiçoar os profissionais da saúde do hospital em técnicas avançadas de reanimação neonatal. A reanimação de recém-nascidos é uma intervenção essencial para salvar vidas em situações emergenciais, e o treinamento proporcionou aos participantes a oportunidade de aprimorar suas habilidades e conhecimentos nessa área crucial da medicina.

Durante a capacitação, foram abordados temas como identificação de sinais de sofrimento fetal, manejo adequado das vias aéreas, utilização de equipamentos específicos, procedimentos de massagem cardíaca e ventilação pulmonar, entre outros aspectos essenciais para garantir uma reanimação bem-sucedida.

O prefeito José Paulo Paleari ressaltou a importância desse treinamento e parabenizou toda a equipe do hospital pela busca constante pela excelência no cuidado com a saúde dos munícipes: “Investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental para oferecermos um atendimento de qualidade e, consequentemente, contribuirmos para o bem-estar da nossa população. Estamos orgulhosos de contar com uma equipe tão dedicada e comprometida.”

A administração Municipal vai seguir investindo em capacitação e qualificação de seus profissionais, buscando sempre aprimorar os serviços prestados à população de Nova Alvorada do Sul.