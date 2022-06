Na manhã desta segunda-feira (20), o Prefeito José Paulo Paleari, participou da entrega de novos maquinários do Governo do Estado, para o município de Nova Alvorada do Sul e de outras regiões. O município foi contemplado com uma motoniveladora (Patrola) através do Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água – “Prosolo” e também com uma Van de 18 lugares que será destinada à Secretaria Municipal de Saúde para transporte de pacientes.

O evento foi realizado no estacionamento do Buffet Yoted, em Campo Grande e contou com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, da Deputada Federal Tereza Cristina e também do Deputado Estadual Zé Teixeira.

O maquinário ajudará no fortalecimento da agricultura familiar, dando suporte aos pequenos produtores e demandas do município. Ao todo 19 motoniveladoras foram repassadas para as cidades de Nova Alvorada do Sul, Anastácio, Caarapó, Costa Rica, Deodápolis, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Jateí, Naviraí, Paranaíba, Paranhos, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Três Lagoas e Vicentina.

Durante sua fala, o Prefeito José Paulo Paleari destacou a grande parceria entre o município e o Governo de MS, “Esta é mais uma ação da Administração Municipal em parceria com o Governo do Estado, Bancada Federal e Bancada Estadual do MS, a motoniveladora será destinada ao Distrito Pana e região e fará todo atendimento das nossas estradas rurais, na oportunidade ainda recebemos uma Van de 18 lugares, que ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando mais conforto e segurança dos nossos pacientes nas viagens intermunicipais”.