Falta muito pouco para os moradores do Bairro Maria de Lourdes comemorarem a chegada do tão sonhado asfalto que irá contemplar diversas ruas do bairro. As obras de macrodrenagem de águas pluviais e saneamento básico estão em ritmo acelerado e após a conclusão iniciará a pavimentação asfáltica.

Com 7 milhões de reais em investimentos, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, através do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, está realizando o trabalho no bairro que já é muito comemorado pelos moradores.

“A espera pelas melhorias foi longa e muitas famílias não acreditavam, mas nós honramos o compromisso firmado com elas junto com o Governador Reinaldo Azambuja no ano passado. Graças ao empenho da nossa equipe e com apoio do governo do estado, podemos contribuir para o desenvolvimento da cidade e na melhoria da qualidade de vida dos moradores do Maria de Lourdes, que sem dúvidas ficará um bairro ainda mais bonito, e o trabalho continuará com mais ruas asfaltadas nesta região”, disse o prefeito José Paulo Paleari.

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul não para de trabalhar, além das obras do Bairro Maria de Lourdes, a administração leva também até os moradores do Jardim Guanabara, Vacílio Dias e do Distrito Pana investimentos em infraestrutura com obras de pavimentação asfáltica.

Com pouco mais de 1 ano e meio de gestão, mais de R$ 70 milhões de obras e ações estão em execução no município, a Prefeitura segue trabalhando com o compromisso de atender as expectativas dos moradores que desejam morar em uma cidade mais organizada, urbanizada, funcional e bonita.