Aconteceu na quinta feira (14), no Clube Benedito Coutinho à Oficina Os 10 passos para uma Feira de Sucesso, mais uma capacitação do Programa Cidade Empreendedora. A parceria da Administração, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com o Sebrae/MS, vem almejando grandes voos como capacitações, amostras e troca de ideias.

O trabalho dos produtores rurais ganha espaço na feira Antenor Maciel que acontece dentro do município, ampliando o canal de comercialização direta com os consumidores. No encerramento o Prefeito Paleari esteve acompanhado pela Primeira Dama Maitê Paleari, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Elisméia Borges e o Analista do Sebrae Humberto Dionisio.