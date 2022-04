Em Nova Alvorada do Sul, o prefeito Paulo Paleari entregou termo definitivo de doação para mais 8 famílias dos loteamentos Élio Fernando e Nilton Nogueira. Os moradores tinham em mãos apenas a posse do lote e agora estão recebendo de forma definitiva. Acompanhou a entrega o Coordenador de Habitação Irani Pereira. O termo definitivo de doação segue alguns critérios e os contemplados com a posse do lote devem preencher os requisitos para serem contemplados.