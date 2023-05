NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeito Paleari já entregou a 6ª farmácia pública do município

No último dia 20 de Maio, o prefeito José Paulo Paleari realizou a entrega da 6ª farmácia pública de Nova Alvorada do Sul. Essa conquista representa um marco importante para a saúde pública do município, proporcionando a um acesso mais fácil aos medicamentos essenciais para a população.

O evento de entrega foi além de uma simples inauguração, sendo um reflexo dos investimentos importantes realizados na área da saúde. A abertura desta nova farmácia reforça o compromisso da administração municipal em oferecer cuidados de saúde de qualidade e fortalecer a infraestrutura de atendimento médico.

Em seus 31 anos de emancipação, os cidadãos de Nova Alvorada do Sul nunca tiveram acesso tão facilitado a farmácias públicas e a tantos outros benefícios oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Essas unidades foram estrategicamente distribuídas para atender às demandas tanto da comunidade urbana quanto da zona rural.

Esse investimento evidencia o comprometimento do prefeito Paleari e da administração municipal em melhorar a qualidade de vida da população. Com a ampliação dos serviços farmacêuticos, o acesso aos medicamentos torna-se mais fácil e conveniente para os moradores, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento ou possuem recursos financeiros limitados.

A inauguração da sexta farmácia pública em Nova Alvorada do Sul é um importante marco para a nossa cidade. “Estamos investindo na saúde da população e garantindo um acesso facilitado aos medicamentos essenciais. Essa conquista reflete o compromisso da nossa administração em oferecer cuidados de qualidade e fortalecer a infraestrutura médica. Estamos melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes e ampliando os serviços farmacêuticos. É um passo importante para garantir um atendimento eficiente e acessível para todos. Continuaremos trabalhando em prol da saúde da nossa comunidade,” disse Paleari.

Agora, todas as regiões da cidade contam com uma farmácia básica. A região do Bairro Vacilio Dias, que possui uma grande demanda de atendimento, está sendo beneficiada com a nova unidade, trazendo mais agilidade e reduzindo a sobrecarga das outras unidades existentes, proporcionando um atendimento mais eficiente. Os moradores dos bairros Vacilio Dias, Nilton Nogueira I e II, Jardim Indaiá, Wilson Cardoso, Getúlio Barroso e região foram beneficiados com essa nova unidade.

Além das farmácias presentes na cidade, a zona rural também está sendo cuidadosamente atendida, atualmente estão sendo disponibilizadas duas farmácias para atender às necessidades da população rural.

As farmácias estão distribuídas nas Unidades de Saúde Izabel Menezes, Leonora Dias de Brito, Donizete Messias e Unidade de Saúde Laurita Dias (com farmácia em funcionamento nos três períodos). Além disso, há mais duas farmácias básicas, uma no Distrito Pana e outra no Assentamento Bebedouro.