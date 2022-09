Na última sexta-feira (26), o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari realizou a entrega de implementos agrícolas e uma Van para os moradores do Distrito Pana.

A entrega foi realizada na sede do Distrito e contou com a presença de autoridades e lideranças do distrito Pana que receberam da administração municipal, 6 implementos agrícolas que irão auxiliar e fortalecer a produção agrícola dos assentamentos da região.

“Uma entrega muito importante para os moradores do nosso distrito, são equipamentos agrícolas novos que veem de encontro com o anseio dos agricultores da agricultura familiar, melhorando as condições de trabalho e dando mais qualidade no manuseio da sua produção”, enfatizou Paleari.

Também foi entregue uma Van, uma conquista inédita para o distrito que não tinha este tipo de transporte. O veículo será utilizado para o transporte dos alunos universitários do distrito até Nova Alvorada do Sul.

“Valorizando nossos alunos, entregamos uma Van que irá dar suporte aos nossos estudantes universitários que precisam se deslocar até o município para cursar o ensino superior, dando mais dignidade e um futuro de estudo aos jovens. Estamos felizes em poder estar contribuindo com o desenvolvimento do nosso Distrito Pana”, finalizou Paleari.

Lucilene, moradora do Assentamento Volta Redonda, destacou o empenho do prefeito na valorização da agricultura familiar. “Dia após dia o prefeito sempre está atendendo a agricultura familiar de uma maneira muito boa, só temos a agradecer pela gestão que está valorizando nossa produção”.

Toninho disse que em 22 anos, nunca tinha visto tantos investimentos no Distrito. “Falamos com o prefeito e ele se comprometeu em trazer estes equipamentos para o nosso distrito e hoje estão aqui entregues para melhorar a nossa produção. Parabéns ao prefeito pela sua gestão séria e eficiente”.