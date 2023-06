NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura abre Concurso Público com vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade 

A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul anunciou hoje a abertura do Concurso Público com vagas para ensino fundamental, médio e superior. O edital de abertura foi publicado no dia 13 de junho de 2023, fornecendo todas as informações necessárias para os candidatos interessados.

As inscrições estarão abertas de 13 de junho a 14 de julho de 2023, exclusivamente através do site http://www.ippec.org.br/. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e seguir as orientações para garantir sua participação no concurso.

Cada cargo possui requisitos específicos, conforme detalhado no edital, a fim de garantir que os candidatos estejam qualificados para desempenhar as funções.

A taxa de inscrição para o Concurso Público em Nova Alvorada do Sul varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo. Os candidatos interessados em cargos de nível fundamental pagarão uma taxa de R$ 50,00, enquanto aqueles com ensino médio e técnico deverão pagar R$ 80,00. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição será de R$ 120,00.