NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura adquire mais um ônibus escolar para transporte dos alunos

Os investimentos na educação de Nova Alvorada do Sul não param, nesta quinta-feira (16), a Prefeitura Municipal recebeu mais um veículo zero quilômetro, dando continuidade na renovação da frota e melhorando as condições de trabalho e mais segurança no transporte de alunos.

Ônibus Escolar Rural ORE 1, foi adquirido com recursos da Prefeitura e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ao todo já foram 9 ônibus adquiridos desde o início da Gestão para o transporte escolar. Com 29 lugares, esse ônibus vem dotado de elevador para alunos cadeirantes e alta performance, com suspensão reforçada e elevada. Além de conforto aos alunos, o ônibus conta ainda com carregadores USB em todas as poltronas.

O Prefeito Paleari reforçou a importância de investir de maneira eficiente o recurso público, “Recebemos mais um ônibus para nossa frota, são 9 no total adquiridos nessa gestão. Todas as metas da nossa administração estão sendo atingidas e renovar o transporte é fundamental para trazer qualidade em manutenção, conforto e atendimento a todos”. Essa aquisição demonstra o comprometimento da nossa gestão em promover uma educação de qualidade, com igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente de suas limitações físicas. Estamos empenhados em garantir que a rede municipal de ensino continue a crescer e se desenvolver, oferecendo aos nossos jovens o melhor em termos de educação e acesso ao conhecimento.”

Esta aquisição faz parte do projeto de renovação da frota elaborado pela Prefeitura. Mensalmente novos veículos são adquiridos para diferentes Secretarias, em reposição aos que se encontram em estado mais desgastado.