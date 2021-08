A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul realizou através do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) uma série de ações para levar conscientização aos condutores de veículos e pedestres.

O objetivo é reduzir os índices de acidentes nas vias da cidade. Como parte deste trabalho, os agentes de trânsito realizaram blitz educativa em vários pontos do perímetro urbano. A abordagem foi sobre uso do cinto de segurança, uso do celular ao volante, alta velocidade e documentação dos veículos.

Participaram da ação Diretor da Demutran Adilson Moreira, o Agente Paulo Cesar e o Agente Cabreira