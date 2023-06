NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura e Programa Cidade Empreendedora lançam projeto recicla verdinho 2023 na Feira do Produtor

Neste sábado (03), a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, em parceria com o Programa Cidade Empreendedora do Sebrae, realizou o lançamento do Projeto de Educação Ambiental “Recicla Verdinho 2023” na Feira do Produtor.

O Projeto Recicla Verdinho é uma iniciativa que faz parte do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em colaboração com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Municipal de Educação. Além disso, conta com o apoio da Cooperativa Sicredi, e da Coopernas.

O principal objetivo do Projeto Recicla Verdinho é fortalecer o cooperativismo social e financeiro. Para isso, foi criada uma moeda social chamada “verdinho”, que será utilizada como forma de troca por materiais reciclados que os alunos deverão separar. A cada dez embalagens recicláveis, os participantes receberão um verdinho. Serão aceitas latas de alumínio, garrafas PET, embalagens de caixas Tetra Pak e embalagens plásticas de produtos de limpeza e higiene e outros diversos tipos de itens recicláveis.

Durante sua fala no lançamento da campanha o Prefeito José Paulo Paleari frisou sobre a importância de projetos de educação ambiental dentro das salas de aulas,”É com grande satisfação e entusiasmo que lançamos hoje o Projeto Recicla Verdinho 2023 em parceria com o Programa Cidade Empreendedora e todos os envolvidos. Este projeto é uma importante iniciativa para fortalecer a educação ambiental em nossa cidade, envolvendo nossos alunos e incentivando a prática da reciclagem. Acreditamos que a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de hábitos sustentáveis devem ser cultivados desde cedo, e é por isso que estamos investindo nessa iniciativa. O Projeto Recicla Verdinho não apenas promoverá a separação e reciclagem de materiais, mas também fomentará o cooperativismo social e financeiro, valorizando o trabalho em equipe e contribuindo para a geração de renda para os participantes. Agradeço a todos que se envolveram e se comprometeram com essa causa, e tenho plena confiança de que, juntos, faremos a diferença na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável de Nova Alvorada do Sul,” disse o Prefeito Paleari.

O lançamento contou com a presença do Prefeito José Paulo Paleari, da Primeira Dama Maite Paleari, do Vice Presidente do Sicredi Centro-Sul MS Sadi Masiero, Gerente local do Sicredi Gelson Santos, Analista de Sistemas do Sebrae Humberto Dionísio, Consultor Padrinho do Sebrae Patrick Cavalcante e do Presidente da câmara de vereadores Sidicley Brasil, vereadora Iris Gabriela e Vereador Israel.

Com o lançamento do Projeto Recicla Verdinho, a Prefeitura Municipal e seus parceiros reafirmam o compromisso com a educação ambiental, incentivando a conscientização sobre a importância da reciclagem e promovendo a sustentabilidade em Nova Alvorada do Sul.