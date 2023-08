NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura investe em formação continuada no programa MS alfabetiza

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo Formação Continuada direcionada aos alfabetizadores do 1º e 2º anos, bem como aos professores dos Prés I e II, dentro do abrangente programa MS Alfabetiza.

O programa MS Alfabetiza é uma iniciativa que visa aprimorar a qualidade do ensino na etapa inicial da educação básica, concentrando esforços na alfabetização das crianças nos anos iniciais. Para alcançar esse objetivo, a capacitação e a formação dos profissionais da educação são fundamentais.

Nesse contexto, a Formação Continuada representa um passo importante para aprimorar as práticas de ensino, oferecendo aos educadores ferramentas atualizadas e métodos eficazes para atender às necessidades das crianças em processo de alfabetização.

O Prefeito José Paulo Paleari destacou a importância desse investimento na educação local: “A Formação Continuada é um reflexo do nosso compromisso com a educação de qualidade em Nova Alvorada do Sul. Sabemos que o aprendizado das crianças nos anos iniciais é fundamental para o desenvolvimento acadêmico futuro, e estamos empenhados em oferecer a nossos educadores as melhores ferramentas para essa importante missão.”

A capacitação abrange tanto os alfabetizadores dos primeiros anos do ensino fundamental quanto os professores que atuam nos Prés I e II, reconhecendo a importância de proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento educacional desde os primeiros passos na escolarização.

A Formação Continuada é um investimento no futuro, refletindo diretamente na formação de cidadãos mais capacitados e preparados para os desafios da vida.