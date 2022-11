A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, recebeu nesta terça-feira (22) a entrega de um veículo da marca Toyota, modelo Yaris, que será destinado para a Secretaria Municipal de Educação.

A aquisição do veículo foi por meio de emenda parlamentar do Deputado estadual Jamilson Name com uma contrapartida da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul e dará melhores condições aos profissionais da Educação para realização dos trabalhos, auxiliando no deslocamento das equipes aumentando assim, a efetividade no atendimento da população sul-nova-alvoradense.

Para a secretária municipal Angela Rezende, a aquisição desse veículo facilitará e dará mais agilidade no deslocamento dos profissionais e nos trabalhos que a Secretaria desenvolve junto aos alunos e sociedade.