NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura realizou a abertura do Curso “Produção de Pizzas” no CRAS.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social realizou nesta segunda-feira a abertura do Curso “Produção de Pizzas” no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

O Curso está sendo realizado em parceria com o Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora e Senac, e tem como objetivo conhecer novas técnicas e desenvolver novas habilidades no preparo e produção de Pizzas.

A abertura dos trabalhos contou com a presença da Primeira Dama Maitê Paleari, representantes do Sebrae e também a Secretaria Rosana Pinheiro.