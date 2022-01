Na noite de sexta-feira (14) o prefeito municipal de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, assinou diversas Ordens de Serviços: Construções e Reformas, no valor de R$ R$ 16 milhões em investimentos e obras.

Em sua fala durante o evento de lançamento, Paleari anunciou que 2021 a gestão finalizou com todas as contas e compromissos pagos e com saldo positivo. “Fizemos o dever de casa, graças a uma gestão responsável e uma equipe comprometida com Nova Alvorada do Sul, além das parcerias, nosso deputado Estadual Zé Teixeira que representa a bancada estadual, o Governo de MS, governador nosso amigo Reinaldo Azambuja que tem sido um grande parceiro, contamos também com a Bancada Federal, Deputados e Senadores e nossa Ministra Tereza Cristina que tem aberto muitas portas.

É uma alegria nessa noite dar a ordem de serviço para executar essas obras, são milhões de investimentos de recursos próprios. Tenho certeza que Nova Alvorada do Sul será um município próspero e de sucesso”, finalizou.

OBRAS

Além das reformas anunciadas, serão construídas duas creches, uma no Bairro Vacilio Dias, outra no Distrito Pana. Em fase final para licitação, estão a Construção da Feira do Produtor; cinco pontes de concreto na zona rural do município, obras realizadas com recursos conquistados junto ao governo do Estado.

O Presidente da Câmara, Renilson César, enfatizou a importância da Câmara de Vereadores em contribuir para o desenvolvimento, sendo parceira da gestão atual rumo ao futuro prospero e humanizado.

O evento foi realizado no Plenário da Câmara, com a presença do deputado Estadual Zé Teixeira, dos vereadores, Renilson Cesar, Iris Gabriela, Andrea Fim, Ronaldo Camargo, Edir Mesquita, José Roberto, Rober Ojeda e Israel Gomes, a Sra. Telma, Presidente do Sindicato Rural, lideranças municipais, secretários municipais e coordenadores.