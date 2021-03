Os estudantes do curso de Direito interessados no processo seletivo para estagiário da comarca de Nova Alvorada do Sul poderão se inscrever na Secretaria do Foro, entre os dias 8 e 19 de março, das 13 às 19 horas. Serão aceitas inscrições de acadêmicos regularmente matriculados em Instituições de Ensino públicas ou privadas, que estejam cursando até o 9º semestre.

O processo seletivo ocorrerá no dia 28 de março, às 9 horas, na sede do Fórum, situado na rua Marcelino Risden, n. 1040, Jardim Eldorado. Os candidatos deverão se apresentar ao local de provas portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. Será obrigatório o uso de máscara de proteção.

A prova será composta por quinze questões objetivas e duas subjetivas, todas da área de Direito, sendo permitida a consulta ao Vade Mecum e outras leis não comentadas ou anotadas. Os candidatos terão até três horas para a realização do exame.

A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada no mural do Fórum até o dia 9 de abril de 2021.

O estágio terá duração de um ano, devendo ser cumprida uma jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.