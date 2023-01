Com o início dos meses chuvosos, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Epidemiologia, intensificou os trabalhos de conscientização e iniciou a pulverização com inseticida contra o mosquito da dengue em Nova Alvorada do Sul.

As equipes de Agentes de Endemias de Nova Alvorada do Sul estão percorrendo os pontos com maior incidência de notificações de Dengue em 2022. Esta semana o Bairro Vacilio Dias recebeu equipes da Vigilância responsável pelas aplicação de inseticida com bombas mecânicas, todas as ruas do bairro foram visitadas e os imóveis receberam a aplicação.

Tal medida visa se antecipar às medidas de controle e impedir o alastramento do vírus, a Dengue é uma doença viral que acomete indivíduos de todas as idades e pode levar à morte de uma forma rápida.

A participação dos moradores é a estratégia de maior importância nesse combate, os quintais limpos sem objetos que acumulem água, plantas e vasos sempre secos, caixas d´águas tampadas sempre será a melhor forma de combater a Dengue.

Para a próxima semana, já estão programadas novas ações. Veja quais serão as próximas ruas que receberão as aplicações;

As equipes estão empenhadas nas ruas José Bressan, Duair João De Barcelos, Marcelina Lopes Cardoso, Cassiano Soares, Francisca Bressan, Liberato Nicolau, Tarcilio Barbosa, Joaquim Viana e Rua Altair Cardoso.