Nova Andradina: Mara Caseiro busca agilidade no atendimento emergencial de saúde

Para melhor atendimento da saúde dos moradores do Distrito de Nova Casa Verde, do município de Nova Andradina, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou por meio de indicação, ao coordenador-geral do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Messias Vila Mendonça, a adoção de providências para que o serviço de atendimento às urgências de saúde seja realizado por meio do aplicativo WhatsApp, sobretudo, na região onde está localizada a Aldeia Teijin. Os serviços de atendimento às urgências de saúde são realizados por meio de ligações para o número 192.

“A região em que está localizada a Aldeia Teijin não dispõe de serviços de telefonia, mpossibilitando que os moradores da região façam ligações telefônicas quando necessitam de atendimento médico. Em razão deste cenário, visando ampliar o acesso da população ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e diminuir o tempo de espera pela assistência médica às situações de urgência em saúde, se torna necessário e vital modernizar o atendimento ao cidadão por meio do aplicativo WhatsApp, facilitando a comunicação da população”, disse a deputada.

Apresentada na sessão de hoje (13), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a solicitação também foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel. “Por se tratar de algo tão importante, peço que a indicação seja prontamente atendida”, finalizou Mara Caseiro.