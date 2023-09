“Nova Andradina/MS é contra construção de presídio”, diz prefeito Gilberto Garcia

O projeto do Governo Federal de construir uma nova unidade prisional em Nova Andradina/MS foi fortemente criticado por autoridades e representantes de entidades do município. O prefeito Gilberto Garcia, se pronunciou nesta sexta-feira, 15, após publicação do repasse do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União.

Garcia afirmou que a população não aceita a unidade carcerária.

“Reunimos a classe política, funcionários públicos e tomamos decisão de não querer instalação do presídio em nosso município”, relatou o prefeito.

Gilberto Garcia disse que conversou sobre o assunto com o secretário de Justiça e Segurança do Estado, Carlos Videira, alegando que o município não tem interesse nesse presídio. A preocupação é que a instalação aumente a criminalidade na região.