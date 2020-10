Desde 2015, o município de Nova Andradina recebeu mais de R$ 222 milhões de investimentos nas mais diversas áreas, incluindo R$ 41,8 milhões em saneamento que, de acordo com o governador Reinaldo Azambuja, vão levar o município a quase universalização da coleta e tratamento de esgoto.

“Temos avançado nos investimentos em saneamento aqui em Nova Andradina e nas 68 cidades de concessão da Sanesul. E com a Parceria Público-Privada (PPP) , Mato Grosso do Sul deverá ser o primeiro estado do país a ter universalização da coleta e tratamento de esgoto, atingindo índices de países de primeiro mundo”, afirmou o governador.

Na área de infraestrutura, um dos destaques fica por conta da conclusão da pavimentação da Avenida Dilson Casarotto, no Distrito de Casa Verde, e de diversas outras ruas no município, além da estrada municipal Gracindo Abílio Lourenço.

“A Dilson Casarotto é a principal avenida de Casa Verde”, conta o comerciante Valfrido Alves da Silva, de 63 anos. “Esse asfalto tornou nossa vida bem melhor. Até o movimento de gente de São Paulo e Campo Grande aumentou aqui”, completa a vendedora de flores e garapa Rose Mendes da Silva, 36.

O asfalto é uma das marcas desta gestão em Nova Andradina. No bairro Irm Ribeiro e na Vila Beatriz, ruas foram pavimentadas para melhorar a qualidade de vida da população. “Em relação a poeira e a lama, temos outra vida. Está mais fácil para entrar e sair de casa, para lavar roupa e para manter a casa limpa. Está uma maravilha”, diz a dona de casa Patrícia da Silva Mendes, 36, que mora no cruzamento das ruas Waldemar do Carmo Martins e Johann Gill.

Em Habitação, foram 404 moradias entregues e 130 estão em construção, além de 880 títulos de regularização fundiária, em um montante que ultrapassa a marca de R$ 26,8 milhões, incluindo R$ 3,436 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

Com 128 apartamentos, o Condomínio Residencial Nova Andradina está em construção na Vila Operária. As obras estão a todo vapor, com 56% de conclusão. A previsão, segundo a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), é de que o empreendimento seja entregue aos moradores em fevereiro de 2021.

Uma das ações do Governo do Estado em Nova Andradina é a revitalização da Praça Brasil. O espaço foi revitalizado com mais de R$ 1,3 milhão em investimentos e se transformou em um dos mais belos cartões postais de Mato Grosso do Sul. A praça possui monumentos históricos em homenagem ao Pantanal, Índios Ofaiés, estados da federação e ao fundador Antonio Joaquim de Moura Andrade.

Com reformas e melhorias nas escolas estaduais de Nova Andradina foram investidos R$ 1,88 milhão. Na área de segurança pública 16 viaturas foram entregues para as polícias e Corpo de Bombeiros Militar, além de munições, materiais e equipamentos.

Já na área de saúde, além dos investimentos no combate à Covid-19, como a entrega de 2,7 mil testes e 38.898 equipamentos de proteção individual, o Hospital Regional “Francisco Dantas Maniçoba”, de Nova Andradina, está recebendo obras de modernização em toda sua estrutura, para atender a população local e dos municípios da região, com investimentos do Município, Estado e União que ultrapassam R$ 7 milhões. Estão sendo construídos uma UTI Neonatal, um Banco de Leite, Unidade de Cuidados Intermediários e Centro de Diagnóstico por Imagem, que permitirá à população acesso a exames de Raios-X, tomografia computadorizada e ultrassonografia.