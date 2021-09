Segundo pesquisadores da Universidade Flinders e da Universidade de Adelaide, ambos centros de pesquisa localizados na Austrália, descobriram que uma artéria que desenvolvemos apenas na fase embrionária está presente em muitos humanos na atualidade. “Desde o século XVIII, os anatomistas têm estudado a prevalência desta artéria em adultos e nosso estudo mostra que ela está, claramente, aumentando”, explica o anatomista da Universidade de Flinders, Teghan Lucas.

A artéria mediana está presente no corpo humano quando ele ainda é um feto, no início da gestação. Ela acompanha o nervo mediano, responsável por conectar o cérebro aos antebraços e às mãos do bebê, transportando sangue pelo centro dos braços para alimentar as mãos em crescimento. Só que ela regride, por volta do oitavo mês da gestação, restando apenas as artérias radial (a que é usada para medir o pulso) e a ulnar no momento do nascimento.

No entanto algumas pessoas permanecem com essa artéria mais antiga, uma condição chamada de persistência da artéria mediana. Em 1880, a prevalência da persistência da artéria mediana era presente em cerca de 10% das pessoas, já no final do século XX, ela estava presente em 30% dos corpos analisados. Um período bastante curto de tempo quando se trata de evolução do corpo humano, segundo os pesquisadores.

Para comparar a prevalência da artéria mediana em adultos, a equipe de pesquisadores examinou 80 cadáveres. Todos doados por australianos de ascendência europeia que nasceram na primeira metade do século XX. Isso significa que a tendência pode ser ainda mais forte entre a geração Alpha, aqueles nascidos nos anos de 2010. O fato da artéria parecer três vezes mais comum em adultos hoje do que era há mais de um século sugere que a seleção natural está favorecendo quem mantêm essa terceira artéria, agora resta descobrir o motivo.

“Se essa tendência continuar, a maioria das pessoas terá a artéria mediana do antebraço em 2100”, prevê Lucas. Por menores que sejam as diferenças, esta pequena mudança microevolutiva deve se somar a variações em grande escala e poderão redefinir a espécie humana como é conhecida hoje.