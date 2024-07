Nova edição do Palavra Livre apresenta informações sobre regras para as eleições municipais

A TV Câmara lançou mais uma edição do Programa Palavra Livre. As regras para as eleições municipais de 2024 são abordadas na entrevista com o Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul Fernando Chemin Cury. O programa será exibido na grade de programação da TV Câmara, no canal 7.3, em rebe aberta.

As novidades nas legislações, os limites para uso da Inteligência Artificial na campanha, combate às fake News, uso das redes sociais pelos candidatos, informações sobre as normas para ampliar a participação das mulheres na política e todo o sistema para garantir transparência nas eleições são alguns dos assuntos da entrevista.

“A propaganda é importantíssima para a democracia. A Justiça Eleitoral não tem intenção de limitar informação. Pelo contrário, a informação é um elemento essencial na convicção política da sociedade, mas que seja feita da forma como a lei determina”, afirmou o juiz Fernando Cury. Confira abaixo a entrevista completa: