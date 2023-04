Nova etapa da Operação ‘Campo Mais Seguro’ desencadeada pelo CPA-3, captura 03 foragidos da justiça já nos primeiros dias de atividades

Em duas circunstâncias diferentes, 03 (três) pessoas foram presas durante a execução de mais uma etapa da Operação ‘Campo Mais Seguro,’ desencadeada pelas equipes de Policiamento Rural, neste mês de abril. As prisões dos indivíduos foram realizadas durante abordagens nas regiões de Bodoquena e Miranda, e contou com o apoio tanto de equipes de unidades operacionais da Sede do CPA-3 e de unidades subordinadas, quanto de equipes policiais militares de outras localidades do Estado, que vieram prestar o apoio as ações que já vem sendo desencadeadas nos últimos meses, em combate aos chamados ‘crimes no campo’.

De forma resumida, os dois primeiros capturados tinham 33 e 40 anos de idade, respectivamente, e foram presos no final da tarde de segunda-feira, durante abordagens realizadas numa carvoaria localizada na zona rural do município de Bodoquena. O primeiro portava uma ‘tornozeleira eletrônica’, como forma de monitoramento e controle, porém a mesma estava danificada, o que constitui desobediência a determinação judicial e dano ao equipamento. Já o segundo, possuia um mandado de prisão, também expedido por autoridade competente.

O terceiro recolhido a prisao foi um homem de 34 anos, capturado no final da tarde de ontem, também durante abordagens, agora na região de entrada do município de Miranda, no momento em que a guarnição realizava blitz para verificação de veículos e condutores.

Vale destacar que nos dois casos, os indivíduos tiveram seus nomes consultados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo verificada suas pendências criminais junto a Justiça, o que ocasionou suas prisões e encaminhamentos às Delegacias de Polícia locais, para as providências necessárias.

(Assessoria de Comunicação Social do CPA-3/PMMS)