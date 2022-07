O novo documento de identidade deve começar a ser emitido em janeiro de 2023 em Mato Grosso do Sul, conforme informações da Sejusp (Secretaria de Segurança e Justiça de Mato Grosso do Sul). O novo sistema para emissão deve começar a ser implantado antes, em setembro. O novo modelo não terá taxa para segunda via, como ainda é cobrado no modelo atual.

A nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) – que substituirá o RG (Registro Geral) – começará a ser emitida em um modelo único a partir do dia 4 de agosto. Inicialmente, os brasileiros que têm CPF (Cadastro de Pessoa Física) e moram no Acre, em Pernambuco e Goiás, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul poderão solicitar a CIN aos institutos de identificação de seu estado.

A nova identidade vem com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone. Dessa forma, será fácil confirmar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado. Segundo o governo, com essas mudanças, a identidade nacional será o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo. Além da versão física, que será gratuita, a CIN terá uma versão digital.

Como emitir?

Para ter acesso ao atendimento eletrônico, o usuário deve conectar-se ao endereço http://servicos.sejusp.ms.gov.br/, escolher o posto mais próximo ou o local que tiver a data desejada, preencher o formulário e confirmar o agendamento. Na página, o cidadão será informado em relação aos documentos necessários para obtenção da sua nova identidade ou da segunda emissão, e receberá por e-mail a confirmação do agendamento, com data, hora e o protocolo de agendamento do atendimento, com código de barra.

Endereços Postos de Identificação

Posto de Identificação Central – PI 02 – Endereço: Rua Marechal Rondon, 1.380 – 1º piso – Pátio Central Shopping. Fone: (67) 3384-3100. Com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

Posto de Identificação Prático Aero rancho – PI 04 – Endereço: Av. Marechal Deodoro, s/n, bairro Aerorancho (em frente ao terminal do Aero Rancho) – Com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

Posto de Identificação Prático Cel Antonino – PI 05 – Endereço: Rua Santo Ângelo, 51, bairro Cel Antonino (ao lado do terminal General Osório) – Com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

Posto de Indentificação Prático Guaicurus – PI 72 – Endereço Av. Guri Marques, 5111, bairro Universitário II (em frente ao terminal Guaicurus) – Com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.