A Prefeitura de Campo Grande irá decretar nesta terça-feira (11) a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos da Capital. A medida foi adotada como forma de enfrentamento a pandemia do COVID-19, após a cidade receber a recomendação de lockdown. O Novo Decreto foi elaborado após uma reunião com o MPE. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) informou que “essas são medidas decididas pelo juiz e do MPE e Defensoria, para que não tenhamos mais medidas restritivas como o lockdown”, declarou.

EXTRA

Para evitar LOCKDOWN em Campo Grande, decreto proíbe consumo de bebidas no local da venda de quinta (13) a domingo (16).