Junto com a rede de esgoto, ruas asfaltadas com sistema de drenagem, calçadas com acessibilidade, os 12 mil moradores de sete conjuntos habitacionais localizados no Bairro Nova Lima, estão recebendo o prolongamento da Rua Marques de Herval, duas rotatórias que abrem um novo acesso ao centro da cidade, pelas ruas Martim Afonso de Souza e Major Geovani, reduzindo em pelo menos 2 quilômetros o trajeto.

As obras do Complexo José Tavares entram na reta final com a construção de calçadas, serviços de urbanização dos canteiros e do piscinão, com capacidade para reter 26 milhões de litros de água, obra projetada para evitar a nascente do Córrego Segredo, situado no Parque Estadual de 177 hectares que margeia as ruas Marques de Herval e Martim Afonso de Souza.

Segundo técnicos do setor de Unidades de Conservação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), sem o piscinão, haveria o risco de iniciar um processo erosivo similar ao que causou o assoreamento do lago principal do Parque das Nações Indígenas. A água das chuvas de toda parte alta é canalizada para o parque. Com a drenagem e a construção dessa bacia de contenção, esse risco de erosão desaparece.

A urbanização traz outro ganho ambiental. Muitas pessoas jogavam lixo dentro do parque porque se sentiam protegidas pela pouca visibilidade devido à vegetação alta da faixa que separa o núcleo urbano da unidade de conservação. Em tempo de estiagem prolongada havia o risco frequente de incêndios.

Mobilidade urbana

O projeto viário que abre uma nova alternativa de acesso ao centro da cidade para quem mora na região, incluiu o prolongamento da Rua Marquês de Herval, abertura (em duas pistas) do trecho inicial da Rua Francisco Pereira Coutinho, construção de duas rotatórias na Rua Martim Afonso de Souza, na confluência com as ruas Francisco Pereira e Major Geovani que margeia os conjuntos Oscar Salazar, José Tavares e termina nas vias de acesso aos bairros Tarsila do Amaral, Parque Iguatemi e Vida Nova. Quem mora num destes residenciais terá um acesso mais rápido para chegar à Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura do Terminal do Nova Bahia) e daí chegar ao centro da cidade. Antes a única alternativa era descer até o final da Zulmira Borba para chegar a Assaf Trad, quase 2 km depois da Marquês de Herval (o Corredor do Nova Lima).

Complexo Zé Tavares

O prolongamento da Francisco Pereira Coutinho, até o Corredor do Novo Lima foi incluído nas obras do Complexo Zé Tavares, financiado com recursos do PAC Pavimentação. Estão sendo investidos quase R$ 19 milhões, com execução de quase seis quilômetros de drenagem (exatos 5,9 km), 14,9 km de pavimentação de 45 ruas localizadas no perímetro acima da Rua Francisco Pereira Coutinho, entre as ruas Marquês de Herval (o corredor do Nova Lima) e Venam Soares, no Vida Nova. A drenagem já foi concluída e estão prontos 14,1 quilômetros de asfalto.

Complexo José Tavares abrange os seguintes bairros: Tarsila do Amaral, Parque Iguatemi, Oscar Salazar e José Tavares e Vida Nova

Área pavimentada – 14 km

Ruas – Abílio Siqueira, Darci Vieira faria, Clarice Lispector, Filomena Cáceres, Ramão Duarte Cáceres, Oscar Pedro Mendes, Rafael Serra, Otaviano Gama Cunha, Cleide Emiliano, Joel Paes de Almeida, Botafogo, Vicente João Interlando, Silvério Faustino, Edgard Bytedorp, Alaíde Ferreira, Assef Salomão Razuk, Antônio Gonçalves Coimbra, Andrelina Nunes, Professor José de Souza, Eduardo Almeida Medina, Jerônimo Freire dos Reis, Martin Afonso de Souza, Francisco Pereira Coutinho, Ivone Ferreira do vale, Aparecida Gonçalves Saraiva, Raimundo Alves Filho, Roberto Ferreira da Silva, Major Giovani Nadalim, Adília Gomes Araújo, Rosa Maria Lopes Contos, Elizabeth Áurea de Souza Nantes, Florisbela Brites dos Reis, Alcebíades Barbosa, Carolina Garcia Ferreira, Feliciana Mendes Fernandes, Jorge Chacha, Júlio Bais, Bertolini Cândido, Marcelo Rivarola, José Luiz de Alencar, Edroin Reverdito, Francisco Fernandes, José Antônio Benachio, Marques de Herval, Eugênio Silvério, Tocumâ , Leonardo Nunes, Ulisses Conceição.

Recapeamento – 1 km

Trecho da Avenida Zulmira Borba