Uma série de sites e plataformas enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (22). De acordo com o site Down Detector, empresas como Amazon, Airbnb, companhias aéreas como a Delta, além da HBO Max e PlayStation e uma variedade de bancos apresentam problemas no funcionamento de seus serviços. As informações são do IG.

A Akamai, que fornece serviços de DNS (sistema de nomes de domínio) e é responsável por cerca de 30% dos servidores de distribuição de conteúdo digital da rede mundial de computadores, diz que está com problemas, o que pode estar por trás da pane global. Muitos dos sites afetados são clientes da Akami, de acordo com o jornal britânico Independent.

“Estamos cientes de um problema emergente com o serviço Edge DNS”, diz uma mensagem na página da Akami. “Estamos investigando ativamente o problema”.

No Brasil, serviços bancários, como a Caixa e o Banco Safra, a corretora de valores Clear e a financeira Sicredi, ficaram inacessíveis. Servidores e lojas de jogos online, como a Playstation Network, da Sony, e a Steam, da Valve, também foram afetados. As lojas virtuais Amazon e Submarino também sofreram com a interrupção, mas já estão restabelecidas. O MercadoLivre também passa por instabilidade em seus serviços, assim como o PagSeguro, do grupo UOL.