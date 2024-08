Nova rodovia encurta trajeto em 40 km para quem for curtir Festival de Inverno de Bonito 2024

Para quem deseja curtir o Festival de Inverno de Bonito 2024 agora tem mais uma opção de percurso, que é a Estrada do 21, na rodovia MS-345. O Governo do Estado investiu mais de R$ 340 milhões para pavimentar 100 km, no trecho entre Anastácio (BR-419) e Bonito. A nova rota reduz em 40 km a distância de Campo Grande à capital do ecoturismo.

Além de diminuir o caminho, os motoristas podem contemplar as paisagens e belezas naturais do percurso, que passa pelo distrito de Águas de Miranda, um polo de pescaria esportiva do Estado. A obra foi concluída neste primeiro semestre de 2024, estando pronta para atender o grande público que segue para o festival.

Para pavimentar os 100 km de Anastácio a Bonito, a obra foi dividida em quatro lotes, tendo como diferencial o cuidado com o meio ambiente e a fauna da região. Ela foi projetada com os conceitos do programa Estrada Viva, tendo durante seu percurso 45 passagens inferiores para os animais.

A rodovia MS-345 era uma antiga reivindicação dos moradores locais e todo trade turístico de pesca da região, assim como de Bonito, já que quem for de Campo Grande vai reduzir 80 km de distância (ida e volta). Será a primeira vez que o público do festival vai utilizá-la.

“A Estrada do 21 é um investimento estratégico do Governo do Estado com grande impacto econômico e turístico. Essa rodovia é essencial para o desenvolvimento de Bonito, ligando pontos turísticos importantes de Mato Grosso do Sul e facilitando o acesso à cidade. Agora, quem vai aproveitar o Festival de Inverno de Bonito tem uma rota com infraestrutura segura e eficiente, reduzindo o trajeto em cerca de 40 km para quem sai de Campo Grande”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Estrada do 21 será opção para quem for de Campo Grande até o festival

Ele lembrou que a nova rodovia promove desenvolvimento econômico da região e melhora a qualidade de vida dos moradores. “Estou certo de que quem viajar pela Estrada do 21 terá uma experiência muito mais agradável, podendo contemplar a natureza e chegar com segurança para aproveitar esta festa tão linda”, completou.

Para quem for partir de Campo Grande para aquele que é um dos destinos mais prestigiados do Brasil, a distância agora é de 260 quilômetros. Isso seguindo de Campo Grande a Anastácio pela BR-262, pegando a MS-419 (cerca de 21 km) até encontrar a MS-345 e chegar a Bonito.

Público cativo

Com o tema “Da terra viva, nossa arte vibra”, o Festival de Inverno de Bonito 2024 vai ocorrer de 21 a 25 de agosto, com expectativa de atrair de 120 mil pessoas neste período. São 150 atrações gratuitas e ações transversais para entreter a família com arte e cultura.

Festival de Bonito começa no dia 21 de agosto (Foto: Bruno Rezende)

Na sua 23° edição, o evento vai contar com o Festival Bonitinho, além de teatro, arte circense, literatura, economia criativa e muita música com a atração internacional Norberto Cruz (Concerto Gaya), de Portugal (dia 22), e os shows nacionais de Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

Sucesso de público, festival cumpre um papel essencial para a economia e setor de turismo, que consegue manter grande fluxo nos balneários e na rede hoteleira em uma época considerada de baixa temporada. Aos turistas que forem para cidade nesta época são mais de 7 mil leitos disponíveis, sem contar o aluguel de casas espalhadas pelo município.