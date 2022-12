A Nova Zelândia aprovou uma lei antifumo inédita no mundo. O país proíbiu a venda de tabaco para qualquer pessoa que tenha nascido a partir de janeiro de 2009, mesmo quando esta alcançar a maioridade. Em outras palavras, as novas gerações não poderão consumir cigarros legalmente no país. A nova iniciativa do país é parte da meta de tornar a Nova Zelândia “livre do fumo” até 2025.

O governo da Nova Zelândia também vai adotar outras medidas para tornar o cigarro cada vez mais inacessível à população. Eles pretendem reduzir a quantidade de nicotina nos cigarros (para diminuir a dependência química dos usuários) e restringirá a venda somente a tabacarias especializadas, dificultando o acesso ao produto. A nova lei também prevê mais verbas para o financiamento de campanhas antifumo e serviços de saúde.

Segundo a ministra de Pesquisa, Ciência e Inovação da Nova Zelândia, Ayesha Verrall, a lei que proíbe a nova geração de fumar terá um grande impacto nas receitas do governo e na vida dos indivíduos que não serão expostos a este tipo de produto. “Milhares de pessoas viverão vidas mais longas e saudáveis, e o sistema de saúde poupará 5 bilhões de dólares neozelandeses (cerca de 17 bilhões de reais) por não precisar tratar as doenças causadas pelo fumo, como vários tipos de câncer, ataques cardíacos, derrames e amputações”, afirma Verrall.

No momento, as leis e as campanhas antifumo do país atingem exclusivamente os cigarros convencionais. Os cigarros eletrônicos seguem legalizados e com as vendas autorizadas no país, inclusive para as novas gerações. O uso medicinal da maconha também segue legalizado no país.