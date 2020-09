Atividades ao ar livre para toda a família, esse é o foco das novas academias ao ar livre instaladas pela Prefeitura em 2020. Uma delas foi inaugurada nesta manhã no Jardim Petrópolis, próximo ao Aeroporto. Classificada como intergeracional, a academia conta com 10 equipamentos, seis são para adultos e idosos e 4 são direcionados a diversão dos pequenos.

Gislei Diniz, moradora do bairro há 32 anos já veio se exercitar. “Eu já fazia funcional na praça e quando começou a pandemia paramos com tudo. Agora estamos voltando devagar, com atividades ao ar livre e essa academia veio em uma ótima hora, principalmente porque as crianças precisam do parque e nós precisamos nos exercitar ao ar livre”, comentou.

A Fundação Municipal de Esportes já instalou 16 academias ao ar livre, sendo 11 em 2019 e 5 em 2020, uma delas é a academia para pessoas com deficiência no Parque Ayrton Sena, e ainda estão previstas a instalação de academias em mais 20 bairros este ano.

“Nossa política de esporte e lazer é voltada para todo o conjunto da população, e está mudando a vida das pessoas. Nosso objetivo é que, com mais academias nos bairros, mais pessoas vão se interessar em fazer exercícios e neste formato toda a família pode ficar junto, se exercitar e se divertir”, explicou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

João Alves Benites, morador da região há 7 anos, aproveitou o espaço para levar o filho, Pedro, para brincar. “Estamos com serviço homeoffice e as crianças com atividades online, em casa a maior parte do tempo e esses brinquedos chamaram a atenção dele desde cedo. É maravilhoso ter momentos assim, um pouco de sol, ar limpo, e esse sorrisão no rosto dele”, agradeceu.

Manutenção

As outras 21 academias já instaladas nos parques e praças da Capital receberam manutenção em 2019 e estão em pleno funcionamento para toda comunidade. Entre os benefícios dos aparelhos estão alongamento e manutenção da musculatura.