Novas doações reforçam campanha TCE-MS Solidário

A campanha “TCE-MS Solidário” ganhou um grande reforço hoje com as doações entregues pelo gabinete da Presidência do TCE, Secretaria das sessões, Secretaria de administração e finanças, Gerência de engenharia, patrimônio e serviços, Almoxarifado, Licitações e Contratos.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, foi pessoalmente também fazer a sua doação. “Cada um dentro do que pode fez a sua contribuição. Tenho que parabenizar os servidores por entenderem o quanto é importante a participação nessa campanha. Não é apenas o aquecimento físico mas o aquecimento do coração de cada uma das pessoas que tem a necessidade de um cobertor dentro de casa”.

A campanha em favorecimento da população em situação de vulnerabilidade social começou no dia 3 de maio, e foi estendida até o próximo 7 de junho.

O “TCE-MS Solidário” é coordenado pela equipe de Cerimonial do Tribunal de Contas, e tem o apoio de todos os servidores. As arrecadações estão sendo recebidas no ponto de coleta localizado no saguão do TCE-MS.