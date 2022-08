O Plenarinho Deputado Nelito Câmara está pronto para voltar a receber debates, palestras e demais eventos realizados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Após oito meses de reforma, o local está ampliado e conta com modernos recursos que auxiliam na condução das atividades e garantem conforto aos usuários.

Entre as novidades está o aumento da capacidade, que passou de cerca de 20 lugares para aproximadamente 70. O sistema acústico também foi reformulado e projetado para propiciar a palavra falada, sem a necessidade de caixas de som e utilização de microfones. A visualização também será facilitada, já que as novas instalações do auditório foram construídas em rampa.

O local garante ainda acessibilidade às pessoas com deficiência, facilitando, por exemplo, a entrada de cadeirantes. Além disso, os revestimentos foram trocados e os pontos de internet, de energia e cabeamento para as transmissões da TV Assembleia realocados. Os sistemas também foram integrados, com a união do painel de votação, som e câmeras de TV.

A reforma no Plenarinho Deputado Nelito Câmara faz parte do projeto de modernização das dependências do Parlamento Estadual.