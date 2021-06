Na 40ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, Mato Grosso do Sul será representado por nove atletas. As provas serão disputadas no estádio do COTP (Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary PireS), em São Paulo (SP).

A competição, uma das mais importantes da América Latina, acontece de 10 a 13 de junho. Neste ano, a delegação sul-mato-grossense é organizada pela Federação Estadual de Atletismo (FAMS), com apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Assim, a maior equipe já registrada até hoje conta com atletas de equipes de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. O evento na capital paulista deve reunir mais de 800 competidores de 135 clubes de 23 estados e do Distrito Federal.

Na competição, os atletas têm uma das últimas chances de garantir os índices exigidos pela federação internacional da modalidade, a WA (World Athletics). O padrão é exigido para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que começam no dia 23 de julho.

Organizando o Troféu Brasil, a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) garante que a competição terá suas normas adaptadas totalmente para evitar o contágio pela Covid-19. O evento não será aberto ao público.

Além disso, todos os credenciados passarão por um scanner para medição da temperatura corporal antes de entrar no Centro Olímpico e, em caso de suspeita, será feito o teste RT-PCR, considerado padrão ouro. O uso de máscaras será obrigatório, com exceção no momento das provas.

Outras medidas serão adotadas, como: uso do álcool em gel, realizará a limpeza dos implementos utilizados, distanciamento entre atletas na câmara de chamada, e entre os treinadores e a cerimônia de premiação será diferenciada (os que forem ao pódio pegam as próprias medalhas).

Os torcedores têm a opção de assistir a todas as provas da competição ao vivo pelo Canal Atletismo (clique aqui para acessar) da TV NSports em sua plataforma de streaming.

Confira abaixo a delegação sul-mato-grossense completa para a disputa do 40º Troféu Brasil de Atletismo, que terá como técnicos Jozafa Ferreira e Reynaldo Abrão Camargo:

Ana Laura Pereira Cordeiro, da Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA) – Prof. Milton José da Silva (“TÓ”). Prova: 800 metros.

André Luis Duarte Olmedo, do Clube Indaiá, de Dourados. Prova: 800 metros.

Bethania Ferreira Gomes, do Centro de Paradesporto de Alto Rendimento (CPDAR) – Monte Sião. Prova: arremesso de peso.

Camila Ines Cardoso Ramos, da Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA) – Prof. Milton José da Silva (“TÓ”). Prova: lançamento do disco.

Fabio Teixeira Andrade Vieira de Resende, da Associação dos Corredores de Rua e Pista (Acorp), de Campo Grande. Provas: 1.500 e 5.000 metros.

Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, da Associação dos Corredores de Rua e Pista (Acorp), de Campo Grande. Prova: 1.500 metros.

Luiz Felipe Samuel Ferreira, da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), de Campo Grande. Prova: 5.000 metros.

Monique Anacleto Alvarenga, da Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA) – Prof. Milton José da Silva (“TÓ”). Prova: arremesso de peso.

Samael Medeiros Coelho Cavalcante, da Associação Master de Atletismo de Mato Grosso do Sul (AMAMS), de Campo Grande. Prova: 1.500 metros.