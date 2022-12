O vereador Dr. Victor Rocha (PP) durante todo o mês de novembro realizou palestras sobre a Saúde do Homem em Unidades de Saúde, órgãos municipais e instituições privadas. Tudo para alertar e esclarecer as dúvidas acerca do câncer de próstata.

O parlamentar, que é médico há 18 anos, informou que ainda no primeiro semestre de 2023 irá iniciar os atendimentos do Projeto Casa Azul, destinado à Saúde do Homem. “Assim como a Casa Rosa, a Casa Azul é uma promessa de campanha. Vamos oferecer consultas, exames, diagnósticos e encaminhamento ao tratamento ao câncer de próstata, como já fazemos com o câncer de mama”, pontuou o parlamentar.



Com a experiência exitosa da Casa Rosa, que em pouco mais de um ano de funcionamento já realizou 3843 atendimentos (entre primeira consulta e retornos), realizou 1233 Ultrassonografias de mamas, 620 mamografias e 546 biópsias de mama. Sendo confirmado 61 casos de câncer de mama, onde as pacientes já foram encaminhadas para o tratamento. “Já mostramos que através da consulta integrada e resolutiva é possível oferecer Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. Já temos o compromisso do deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB) para implantarmos a Casa Azul. Portanto, os homens também terão esse atendimento diferenciado para poderem cuidar de sua saúde. Tudo através do Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontuou.



Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Só no ano de 2022, estão previstos 71.730 casos de câncer de próstata no Brasil. Já em Mato Grosso do Sul, em 2023 a previsão é de 1.230 novos casos.



“Nosso intuito com a Casa Azul é facilitar e garantir o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde do homem. Vamos continuar nosso trabalho em prol da Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, finalizou Dr. Victor Rocha



Dr. Victor Rocha realizou palestras para os funcionários do setor administrativo da Rede Municipal de Ensino; na Conferência Local de Saúde das Unidade de Saúde da COHAB, do Caiçara, do José Tavares, do Paulo Coelho Machado e do Iracy Coelho; para os servidores da Controladoria e da Ouvidoria da Prefeitura de Campo Grande; para os funcionários do Cartório do 5º ofício; e para os associados do Sindimóveis/CRECI-MS.