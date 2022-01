A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), tem trabalhado em projetos inovadores que vão acelerar o desenvolvimento da cidade e entregar ainda mais soluções para a população.

Uma nova rede municipal de internet de alta velocidade com fibra óptica vai interligar as principais unidades administrativas da Prefeitura, como escolas, unidades de saúde, centros de assistência social, bibliotecas, locais de atendimento ao público, incubadoras, entre outras. O processo já se encontra em fase de elaboração de projeto executivo e a implantação deverá iniciar já no próximo ano.

Outro grande projeto que irá mudar a forma da entrega de soluções em serviços para o cidadão é a Nova Sede de Tecnologia, Inteligência e Monitoramento da administração municipal. Já em elaboração do projeto executivo, a nova sede reunirá, em um só local, o Data Center Municipal, a Central de Videomonitoramento da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SEDES), o Monitoramento de Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) e os indicadores naturais da Defesa Civil, além das sedes da AGETEC e da SUGEPE.

Só em 2021, a gestão entregou serviços digitais que reforçaram o trabalho desenvolvido por várias secretarias. Como foi o caso do Sistema Monitora Saúde, que oferece aos gestores o domínio total de todos os processos da vacinação contra a Covid-19, desde o controle de estoque de vacinas, passando pelo monitoramento das gestantes imunizadas e entrega ao vacinado, quase em tempo real, a carteira digital de vacinação. O site vacina.campogrande foi pioneiro na confecção do Cartão de Imunização Digital (Carteirinha Digital) e está em constante aprimoramento para novas funcionalidades serem inseridas conforme a necessidade.

Criados para facilitar o acesso do cidadão as informações e incentivar a sua participação social, os aplicativos da Prefeitura estão sendo aprimorados. Novas funcionalidades de segurança como o login por verificação facial e a visita guiada audível dos pontos turísticos da nossa cidade para pessoas com baixa ou nenhuma visão são novidades no App Conecta Campo Grande.

Outro App que tem recebido novas funções é o Fala Campo Grande/156, que passou a ser disponibilizado em todas as lojas de aplicativos.

A transformação digital atenderá os principais serviços da Central de Atendimento do Cidadão (CAC), ampliando e entregando em tempo ágil, mais opções aos munícipes e que novas ferramentas estão sendo projetadas para as áreas do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, o que trará mais eficiência eceleridade na prestação de serviços.

Como aconteceu com o sistema Alvará Imediato Online, desenvolvido pela AGETEC, e que aprova digitalmente os projetos arquitetônicos de forma declaratória, compartilhando a responsabilidade da informação com o profissional e desburocratizando o processo de emissão do alvará para empreendimentos de baixo impacto. Outro serviço digital que está modernizando a parte de projetos, é o Portal de Certidões. Criado em parceria com a SEFIN, tem por objetivo atender pessoas físicas e jurídicas na emissão online de certidões. O que antes só eram emitidas de forma presencial e com custos administrativos, hoje pode ser feito de onde estiver e de maneira gratuita.

Parcerias

Mesmo durante a pandemia, onde muitos serviços presenciais tiverem que ser substituídos pelo home office a fim de preservar a saúde e bem-estar do cidadão, a AGETEC atuou de forma participativa em diversas áreas. Como é o caso do Portal Descubra Campo Grande, endereço eletrônico criado em cooperação com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e que tem disponibilizado para a população o calendário municipal e as informações relacionadas ao turismo e a cultura da Capital.

Outra parceria de sucesso foi o projeto do site Rede de Ouvidoria do Município que foi desenvolvido com o objetivo de facilitar manifestações, dúvidas, sugestões e elogios dos munícipes em relação aos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Outra ferramenta on-line importante, criada em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), foi o link para consulta cadastral ao CadÚnico, que está auxiliado os beneficiários de programas sociais a consultar a sua situação cadastral.

O Portal da Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Campo Grande foi criado pensando em oferecer a população, orientações preventivas sobre os eventos naturais comuns como chuvas e tempestades. O cidadão poderá receber ainda, informações sobre o clima, previsão do tempo, umidade relativa do ar, planos de contingência, legislação municipal e acessar o mapa com os principais avisos meteorológicos da nossa capital.