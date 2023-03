Em novo Boletim Médico do Hospital do Proncor o Deputado Estadual Amarildo Cruz (PT) segue internado em estado grave na UTI. A nota saiu na tarde de hoje (16) e informa que o paciente está em monitoramento constante. A família autorizou a nota e informa que o quadro clínico do parlamentar é considerado grave e ele está recebendo cuidados intensivos. “A equipe médica está acompanhando de perto a evolução do paciente e tomando todas as medidas necessárias para garantir seu bem-estar e sua recuperação”.

Amarildo deu entrada na unidade na madrugada de quarta-feira (15). No fim do dia, o parlamentar sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. O petista foi intubado e passou por diálise. Ele teria um quadro de miocardite.

O petista está no quinto mandato, chegando a ir à Alems (Assembleia Legislativa do Estado de MS) por duas vezes como suplente. Divorciado, é pai de três filhos.