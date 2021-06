A Prefeitura de Campo Grande alterou o calendário e ampliou a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 25 de junho, para pessoas com 44 anos ou mais. O atendimento segue para os demais públicos estabelecidos no calendário divulgado previamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A vacinação de pessoas com 44 anos ou mais está sendo realizada exclusivamente nos drives (Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB) e nos polos (Guanandizão e IMPCG). Estes locais estarão funcionando em horário estendido, até 22h.

Já a imunização de trabalhadores industriais com 25 anos ou mais, pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 10 de junho e aqueles que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até dia 25 de abril, acontece nos mais de 50 pontos referenciados. A relação completa dos locais e horários de funcionamento está disponível ao final do texto.

A Sesau reforça a orientação para que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia para evitar filas e aglomerações. O acesso é pelo site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Desconto em viagens na parceria com a UBER

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Onde se vacinar?

DRIVE-THRU AYRTON SENNA

7H30 ÀS 22H

DRIVE-THRU ALBANO FRANCO

7H30 ÀS 22H

DRIVE-THRU CASSEMS

7H30 ÀS 22H

(Rua Antonio Maria Coelho 6.065

DRIVE-THRU UCDB

7H30 ÀS 22H

(Acesso pela Rua Marechal Câmara)

GUANANDIZÃO

7H30 ÀS 22H



IMPCG

14H ÀS 19h30

SELETA

7H30 ÀS 16h45

Unidades de sáude

13h ÀS 16H45

Anhanduizinho

UBS JOCKEY CLUB

USF ANHANDUÍ

UBS DONA NETA

USF BOTAFOGO

C.F IRACY COELHO

USF PARQUE DO SOL

USF LOS ANGELES

Lagoa

UBS BURITI

USF OLIVEIRA

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

USF TARUMÃ

Bandeira

USF MORENINHA

UBS CARLOTA

UBS UNIVERSITÁRIO

USF ITAMARACÁ

Segredo

UBS CEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USF VILA NASSER

USF PARADISO

Prosa

USF NOROESTE

USF NOVA BAHIA

USF MATA DO JACINTO

Imbirussu

UBS SILVIA REGINA

UBS LAR DO TRABALHADOR

USF AERO ITÁLIA

USF ALBINO COIMBRA

USF SERRADINHO